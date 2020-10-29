تعرف على أطعمة تسبب الأرق

يعلم الجميع أن شرب كوبًا من القهوة في ساعات المساء قد يسبب الأرق، لكن هناك العديد من الأطعمة التي تسبب الأرق، فما هي؟

إن تأثير الأطعمة لا يقتصر فقط على قراءة الميزان وفحوصات الدم، بل من الممكن أيضًا أن يسبب الأرق، في هذا المقال توضيح لأنواع أطعمة تسبب الأرق.

هناك العديد من الأطعمة التي قد تسبب الأرق، نذكر منها:

1. الأطعمة الغنية بالكافيين

يعد الكافيين من أشهر المواد التي تسبب الأرق؛ فهو يعيق عمل الأدينوسين الموجود في الدماغ والذي يحفز على النوم.

قد يتواجد الكافيين في العديد من الأطعمة والمشروبات بجانب القهوة مثل الشوكولاتة والحلويات المنكهة بالقهوة أو الشوكولاتة والصودا، والجدير بالذكر أن القهوة خالية الكافيين قد تحتوي أيضًا على اثار قليلة من الكافيين.

2. الأطعمة المعالجة

تعد الأطعمة المدخنة والمخمرة والمملحة من أنواع أطعمة تسبب الأرق؛ فهي تحتوي على كمية عالية من التيرامين الذي يحفز الدماغ على إنتاج النورإيبينفرين الذي يعد مادة محفزة.

من الأطعمة المعالجة نذكر المخللات والسلامي والأجبان المعالجة واللحوم المدخنة.

3. الأطعمة الحارة

تتصدر الأطعمة الحارة قائمة أنواع أطعمة تسبب الأرق؛ حيث إنها تسبب ظهور أعراض عسر الهضم وارتداد حمض المعدة وحرقة المعدة، التي قد تزداد شدتها مع محاولة الاستلقاء أو النوم.

من الأطعمة الحارة التي تسبب الأرق نذكر الفلفل الأحمر الذي يرفع من درجة حرارة الجسم المركزية، مسببًا صعوبة في الوصول إلى درجة الحرارة المناسبة للنوم.

4. الأطعمة الحمضية

كذلك فإن الأطعمة الحمضية تسبب حرقة المعدة، مما يجعلها إحدى أنواع أطعمة تسبب الأرق، ومن الأطعمة الحمضية نذكر الفواكه الحمضية والبندورة ومنتجات الحليب والأطعمة المخللة والبصل والفجل والنعنع.

5. الأطعمة الغنية بالدهون

تعد الأطعمة الغنية بالدهون من أنواع أطعمة تسبب الأرق؛ لأن الدهون تقلل من حساسية الجسم لمادة الأوريكسين التي تنظم ساعات نوم الجسم، كما أنها تحتاج إلى وقت أطول حتى يتم هضمها.

6. الكربوهيدرات المكررة

تسبب الكربوهيدرات المكررة مثل السكر ارتفاعًا حادًا في سكر الدم مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الطاقة، كما أنها تسبب الالتهاب الذي بدوره يسبب الأرق ومشاكل النوم.

لماذا تسبب بعض الأطعمة الأرق؟

هناك عدة طرق للأطعمة تسبب الأرق من خلالها، ومن هذه الطرق نذكر:

القلق: قد تزيد بعض الأطعمة مثل السكريات والكافيين من الشعور بالقلق، الذي يسبب مشاكل النوم والأرق.

عدم تحمل الطعام: على عكس حساسية الطعام، فإن عدم تحمل الطعام لا يسبب ردة فعل تحسس، ولكنه يسبب الأرق من خلال أعراضه المزعجة مثل الام الرأس والام البطن والغثيان.

مشاكل هضمية: هناك علاقة وطيدة بين الأرق والمشاكل الهضمية، مثل حموضة المعدة وعسر الهضم.

المصدر:webteb

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