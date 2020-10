الصين… اعتقال رجل ألقى أموالا طائلة من الطابق الـ30

الشرطة في مدينة تشونغتشينغ، بجنوب غربي الصين، تحتجز رجلا ألقى كمية كبيرة من النقود من نافذة شقته الى الشارع، مما أدى الى فوضى في الحركة المرورية.

ألقت الشرطة الصينية القبض على الرجل بعد أن نثر كمية كبيرة من الأوراق النقدية من نافذة شقته في الطابق الـ30، بينما يُزعم أن هذا التصرف جاء بعد تناوله كمية كبيرة من مادة الميثامفيتامين المخدرة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الشرطة إن الشاب البالغ من العمر 29 عاما كان في حالة نشوة بعد تعاطي المخدرات في شقته في الطابق 30 من المبنى، عندما بدأ في إلقاء النقود من النافذة الى الشارع، مما أدى الى تباطئ حركة السير بعد أن أوقف السائقون سياراتهم وسط الشارع وذهبوا لالتقاط الأوراق النقدية.

وعلى الإثر، تم استدعاء الشرطة واعتقل الرجل. وقالت الشرطة في بيان إنه احتجز بتهمة تعاطي المخدرات ويخضع للتحقيق وسيتلقى العلاج.

