بسبب فيروس «فسيفساء بيبينو» روسيا تحظر استيراد طماطم من المغرب

منعت روسيا استيراد نوع من الطماطم من المغرب، الذي حصل على شهادات صحية من هولندا وبلجيكا وفرنسا، بسبب اكتشاف فيروس فسيفساء بيبينو (pepino mosaics).

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة “إنترفاكس” أمس الأربعاء عن هيئة الرقابة الزراعية الروسية “روس سلخوز نادزور”.

ومن الفترض أن يدخل الحظر حيز التنفيذ ابتداء من غدا الجمعة .

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الهيئة الروسية في بيان: “عند تنفيذ إجراءات المراقبة الصحية والحجر الصحي للطماطم الطازجة القادمة من المملكة المغربية، تم اكتشاف فيروس فسيفساء البيبينو في 10 حالات. لقد تم استيراد المنتجات مصحوبة بشهادات إعادة تصدير صادرة عن بلجيكا وفرنسا وهولندا”.

ووفقا لبيانات موقع ITC Trade، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2019 نحو 1.65 مليار دولار، منها صادرات روسيا إلى المغرب بقيمة 1.364 مليار دولار، فيما تبلغ صادرات المملكة إلى السوق الروسية 286 مليون دولار.

