مستشفى الحروق: إصابة 35 مواطن جراء استخدام الألعاب النارية ليلة المولد النبوي

أعلن مكتب الاعلام و التوثيق بمستشفى جراحة الحروق والتجميل بطرابلس، أن حصيلة الإصابات التي َوصلت للمستشفى جراء استخدام الألعاب النارية و المفرقعات ليلة ذكري المولد النبوي الشريف؛ بلغت 35 إصابة.

و أوضح المكتب الأربعاء، على صفحته الرسمية أن المصابين تعرضوا إلى حروق سطحية و وجروح بسيطة، وإن جميع الحالات تم علاجها وغادرت المستشفى، لافتاً إلى الانخفاض الملحوظ في عدد الإصابات مقارنة بالسنتين الماضيتين.

يُشار إلى أن ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالألعاب النارية تُسبب سنوياً العديد من الإصابات، تتراوح بين الحروق والجروح والعمى أحيانا.

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