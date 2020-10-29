بلد عربي يمنح المواطن 3 منازل إن تزوّج من 3 مواطنات

كشفت صحيفة “البيان” أن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في البرلمان الإماراتي تبحث توصية، بشأن منح المواطن منازل بعدد زوجاته من المواطنات.

وهذه التوصية تطالب بمنح كل مواطن إماراتي عدداً من المنازل يتناسب مع عدد زوجاته المواطنات، تصل إلى 3 منازل حال تزوج ثلاث مواطنات، وضرورة إدخال تعديلات على البرنامج والتطبيق الإلكتروني الخاص ببرنامج زايد للإسكان بهذا الخصوص.

وتتمثل التعديلات برفع السقف المحدد لقروض الإسكان بما يوفر على المتعاملين مشقة وعناء الحصول على قروض مصرفية، لإكمال قيمة انشاء المسكن، وضرورة إقرار تشريعات تلزم البرنامج بمنح الزوجة الثانية منزلاً مستقلاً يوفر لها الخصوصية ويساهم في دعم دورها الاجتماعي في انشاء اسرة متماسكة.