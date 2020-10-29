منذ شهور طويلة جدًا ونحن نسمع عن نظام Harmony OS، نظام التشغيل الذي تطوره هواوي لاستبدال نظام أندرويد على هواتفها ولوحياتها، وهو أيضًا الذي يحمل الاسم HongMeng OS، الأخبار قد بدأت حول النظام الجديد من تعرّضت هواوي للحظر الأمريكي، واليوم وطبقًا لتقرير جديد يبدو أن واجهة EMUI 11 قد تكون الأخيرة قبل اعتماد هواوي بشكل كلي على Harmony OS فما هي التفاصيل؟

هواوي قد تبدأ قريبًا في استبدال أندرويد بنظامها Harmony OS

في بادئ الأمر صرّحت هواوي أن نظام هارموني هو في الأساس نظام غير مخصص للهواتف الذكية، لكن لاحقًا وبعد اشتداد الحظر الأمريكي تغيّرت الأمور ونوت هواوي توجيه نظامها الجديد للهواتف الذكية ولجميع الأجهزة الأخرى، وهو ما أعلنته الشركة على تويتر بالفعل منذ شهرين تقريبًا.

ظهر اليوم تقرير جديد عن منصة MyDrivers، وهذا التقرير في الواقع مبني على لقاء تم مع السيد Wang Chenglu وهو مدير تطوير البرمجيات في شركة هواوي! وضمن اللقاء صرّح أن واجهة EMUI 11 هي في الأساس مبنية على إطار برمجي خاص بنظام Harmony OS، وهو ما يُعد استعدادًا للتخلي عن أندرويد وواجهة EMUI 11 تدريجيًا في الهواتف القادمة!

الكلام السابق يعني أن نظام EMUI 11 الأحدث والمبني على أندرويد 11 هو في الواقع خطوة انتقالية تقوم هواوي من خلالها بتحضير الأجهزة لتحويلها إلى نظام تشغيلها الجديد، هذا في حين أن النظام نفسه سيعلم على أجهزة التلفاز، الساعات الذكية، السيارات وغيرهم من الأجهزة.

المفاجأة الأكبر هي أن أول الهواتف التي ستحصل على تحديث HarmonyOS الأحدث والجاهز للاستخدام هي الهواتف الأقوى، وسيبدأ التحديث في الوصول لهاتف ميت 40 مرورًا بسلسلة P40 وميت 30 إلى جانب الهواتف الأخرى، وقد عرفنا تقسيم الوصول بناءًا على المعالج، وهو كالتالي: