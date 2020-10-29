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صورة حيوان مفترس في شقة تثير جدلاً كبيراً على الإنترنت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثارت صورة للبؤة داخل شقة سكنية في العاصمة الروسية موسكو جدلاً كبيراً بعد انتشارها على مواقع الإنترنت.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنّ اللبؤة موجودة في شقة تعود ملكيتها لفناني السيرك الأخوين أسكولد وإدغار زاباشني.

وعبّر المعلقون عن غضبهم لوجود اللبؤة في الشقة، وقالوا إنّها تشكل خطراً على السكان، وطالبوا السلطات المحلية بالتدخل ونقلها إلى البرية.

من جهةٍ أخرى نشرت صفحة الحياة البرية في موسكو على صفحتها الرسمية على تويتر صورةً للبؤة، وعلّقت عليها بالقول حيوان بري ينظر من النافذة، وانتقدت سكان موسكو، وقالت إنّهم يعيشون في رفاهية كبيرة مقارنة بباقي سكان البلاد.

يذكر أنّ هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، ففي العام 2019 قدّم أحد سكان موسكو شكوى بسبب تربية جاره للبؤة داخل شقته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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