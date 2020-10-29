منوعات

ميساء المغربي تنفي إصابتها بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دحضت الفنانة المغربية ميساء المغربي الشائعات التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت عن إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت النجمة المغربية إنّها خضعت لفحص فيروس كورونا بعد مخالطتها لعددٍ من النجوم الذين شاركوا في مهرجان الجونة، وثبتت إصابتهم بالفيروس.

وأشارت النجمة المغربية إلى أنّ نتيجة فحصها كانت سلبية، وبأنّها غير مصابة بالفيروس السريع الانتشار.

وأشارت ميساء المغربي إلى أنّ هذا الفحص يأتي ضمن الإجراءات الرسمية المتبعة لإنهاء مغادرتها مصر وعودتها إلى الإمارات.

وقالت إنّ هذه الإجراءات خضع لها جميع الضيوف المشاركين في المهرجان، وقالت جميع المشاركين خضعوا لفحص قبل القدوم لمصر، وسيخضعون لفحصٍ آخر قبل مغادرتها.

يذكر أنّ النجمة أمينة خليل كانت أوّل فنانة عربية مشاركة في الجونة تعلن عن إصابتها بكورونا، وقالت إنّها لم تهدد حياة زملائها الفنانين بالخطر لأنّها أجرت فحصين كانت نتيجتهما سلبية قبل قدومها لمصر.

The post ميساء المغربي تنفي إصابتها بفيروس كورونا appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك