دحضت الفنانة المغربية ميساء المغربي الشائعات التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت عن إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت النجمة المغربية إنّها خضعت لفحص فيروس كورونا بعد مخالطتها لعددٍ من النجوم الذين شاركوا في مهرجان الجونة، وثبتت إصابتهم بالفيروس.

وأشارت النجمة المغربية إلى أنّ نتيجة فحصها كانت سلبية، وبأنّها غير مصابة بالفيروس السريع الانتشار.

وأشارت ميساء المغربي إلى أنّ هذا الفحص يأتي ضمن الإجراءات الرسمية المتبعة لإنهاء مغادرتها مصر وعودتها إلى الإمارات.

وقالت إنّ هذه الإجراءات خضع لها جميع الضيوف المشاركين في المهرجان، وقالت جميع المشاركين خضعوا لفحص قبل القدوم لمصر، وسيخضعون لفحصٍ آخر قبل مغادرتها.

يذكر أنّ النجمة أمينة خليل كانت أوّل فنانة عربية مشاركة في الجونة تعلن عن إصابتها بكورونا، وقالت إنّها لم تهدد حياة زملائها الفنانين بالخطر لأنّها أجرت فحصين كانت نتيجتهما سلبية قبل قدومها لمصر.

The post ميساء المغربي تنفي إصابتها بفيروس كورونا appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية