أطلقت شركة آيسر التايوانية جهاز كروم بوك جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Spin 513.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Snapdragon 7C، وبطاقة رسوميات Adreno 618 المدمجة.

وزودت الشركة التايوانية الحاسوب الجديد بشاشة IPS مقاس 13.3 بوصة، ودقة عرض Full HD.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية تجعل الحاسوب يعمل حتى 14 ساعة، واي فاي6، بلوتوث 5.0، منفذي USB-C، منفذ USB 3.2، منفذ Display Port، ومنفذ USB-A.

ويتميز حاسوب Spin 513 بالمفصلة 360 درجة التي تتيح وضع الجهاز بأوضاع مختلفة تناسب المستخدم، وباحتوائه على لوحة مفاتيح مزودة بإضاءة اختيارية، وبذاكرته الداخلية التي تصل سعتها حتى 128 غيغا بايت.

يذكر أنّ الشركة التايوانية لم تفصح عن سعر الجهاز الجديد الذي ستطلقه في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2021.

The post آيسر تطلق جهاز “كروم بوك” بمواصفات مميزة appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية