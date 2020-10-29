الولايات المتحدة الأمريكية تحل أكبر مشاكل هواوي وتسمح لها بشراء المعالجات

طبقًا لتقرير حديث صدر عن جريدة Financial Times فهواوي الآن قادرة رسميًا على شراء المعالجات بشكل طبيعي، القرار الأمريكي الجديد يسمح للشركات المصنعة أن تبيع المعالجات لشركة هواوي بلا مشاكل، طالما أن هذه المعالجات لن تستخدم في مجالات الجيل الخامس التي تعمل فيها هواوي بالفعل، وهذا بالطبع نظرًا لأن كافة المشاكل التي حدثت لهواوي كانت بسبب شبهة تجسس لصالح الحكومة الصينية.

حل مشكلة المعالجات لدى هواوي بقرار أمريكي

طبقًا للتقرير، وزارة التجارة الأمريكية كانت لا تسمح للشركات الأمريكية -أو التي تستخدم تقنيات أمريكية- أن تبيع المعالجات لهواوي، وذلك بسبب الحظر القائم على الأخيرة بسبب شبهة التجسس، لكن في الوقت الحالي بدأت الوزارة في السماح للشركات بتخطي هذا القرار وبيع المعالجات لهواوي طالما أن هذه المعالجات لن تستخدم في تطوير البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، أي الأبراج والأجهزة المتقدمة التي يتم من خلالها تشغيل تلك الشبكات.

هذه الخطوة تُعد وبلا شك طوق نجاة لهواوي، هذا حيث أن الشركة الآن ستكون قادرة على تصنيع معالجات كيرين مرة أخرى بالتعاون مع مصنعين مثل TSMC، هذا في حين أن الأقاويل في الأسابيع السابقة كانت تشير إلى أن معالج كيرين 9000 الجديد والموجود في ميت 40 برو سيكون آخر معالجات كيرين.

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يُذكر أن Huawei أيضًا قد حصلت على الموافقة لشراء شركات OLED من سامسونج في الأيام السابقة، وبهذا بدأت مشاكل الشركة في الوصول لحلول رويدًا رويدًا، لكن المشكلة الأكبر الآن هي فقدان خدمات وتطبيقات جوجل على هواتفها وفقدان دعم أندرويد الطبيعي، نظرًا لأن جوجل لازالت محظورة من التعاون معها!

حتى الآن لا نعلم مجريات هذا القرار بشكل دقيق، لكن الأيام السابقة ستكشف لنا عن كافة التفاصيل بكل تأكيد.. تابعونا!