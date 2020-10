في إطار سعيها لإضافة خدمات جديدة لموقع فيسبوك، قامت الشركة الأمريكية بتوفير خدمات الألعاب السحابية عبر تطبيقها.

وقالت الشركة إنّها أتاحت لمستخدميها الاستفادة من خدمات Facebook Gaming السحابية، حيث أصبح بإمكانهم اللعب دون الحاجة لتحميل تطبيق Gaming أو ألعابه على أجهزتهم.

ووفرت الشركة الأمريكية خيار Facebook Gaming في القائمة الأساسية لفيسبوك ليلعبوا بشكلٍ مباشر.

وستوفر الخدمة الجديدة مجموعة كبيرة من الألعاب المجانية التي لاحظت إقبال المستخدمين عليها في العامين الأخيرين كلعبة Lourd World، OMG، BAM، وSuper Match وغيرها من الألعاب.

من جهةٍ أخرى قال جيسون روبين مؤسس الخدمة إنّ إيمان فيسبوك بمستقبل الألعاب السحابية دفعها لتطوير خدماتها في هذا المجال، وإنّها لجأت لهم لعدم قدرتها على توفير الألعاب المذهلة التي تنال رضا المستخدمين.

The post فيسبوك توفر خدمات الألعاب السحابية عبر تطبيقها appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية