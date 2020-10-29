وفاة رضيع مصري تركه والداه بدون طعام لـ9 أيام

لقي رضيع مصري يبلغ من العمر 4 أشهر مصرعه بعدما تركه والداه بدون طعام لمدة 9 أيام في واقعة تجسد معاني القسوة والتجرد من الأبوة والأمومة.

وقعت هذه الجريمة النكراء في قرية كفر الفقهاء في محافظة القليوبية المصرية، حيث دفعت الروائح الكريهة المنبعثة من منزل الطفل الجيران لاقتحام المنزل ليتفاجؤوا بتحلل الطفل أنس في سريره.

وقامت الشرطة المصرية باعتقال والدي الطفل واستجوابهما، حيث قالت الأم إنّها تركت الطفل في المنزل بسبب سوء معاملة زوجها لها، وبأنّها هدفت من هذا الأمر لإشعاره بقيمتها.

من جهةٍ أخرى أكدّ الأب وجود خلافات مع زوجته، الأمر الذي دفعه للمبيت في مكان عمله لعدة أيام متواصلة، وقال إنّه تفاجأ بوفاة طفله، واتهم زوجته بالإهمال.

يذكر أن التحقيقات كشفت قيام الأم بمغادرة المنزل رفقة ولدها الأكبر، وتركها الطفل الصغير لوالده الذي تركه وذهب بدوره للعمل.

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