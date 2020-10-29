المنتجة الفلسطينية مي عودة تظفر بجائزة أفضل موهبة عربية

ظفرت الفنانة الفلسطينية مي عودة بجائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط التي تمنحها مجلة فارايتي الأمريكية المتخصصة في مجال الترفيه بشكلٍ سنوي عن فيلمها 200 متر.

وتسلمت المنتجة الفلسطينية الجائزة في حفلٍ أقيم على هامش مهرجان الجونة السينمائي المقام في مصر.

وعبرت مي عودة عن سعادتها بالفوز بالجائزة التي تعتبرها واحدةً من أهم الجوائز السينمائية في العالم، وأهدت الجائزة لعائلتها ولجميع الأشخاص الذين شاركوا في إنتاج فيلم 200 متر.

وعُرِضَ الفيلم الذي أخرجه أمين نايفة في مهرجان الجونة ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

يذكر أن المنتجة المولودة عام 1981 أنتجت عدداً من الأفلام القصيرة مثل: إزرقاق، العبور، أجرين مادونا، والفيلمين الوثائقيين يوميات وروشيما، بالإضافة لمشاركتها في إخراج فيلم غزة بعيونهن.

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