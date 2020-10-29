منوعات

لا تتحمّل البرودة.. أطعمة تجنبوا وضعها في الثلاجة

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وضعت مجلة فرويندين الألمانية قائمة بمجموعة من الأطعمة التي يجب عدم وضعها في الثلاجة لعدم قدرتها على تحمل البرودة.

وشملت القائمة منتجات المخابز، البطاطا، الطماطم، الخيار، الموز، الأناناس، المانجو، الحمضيات، القهوة، الثوم، والبصل لأنّها تتعفن بسرعة، ولاحتوائها على كمية كبيرة من الماء، بالإضافة إلى الفواكه ذات النواة كالخوخ، الدّراق، والبرقوق.

كما نصحت المجلة بعدم وضع البهارات في الثلاجة لأنّ الكركم وباقي التوابل تفقد رائحتها بسرعة خلال وجودها فيها، وعدم وضع عبوات مفتوحة في داخلها.

وقالت المجلة الألمانية إنّ وضع الأطعمة السابقة الذكر في الثلاجة يفقدها فائدتها، رائحتها، وخواصها المميزة، ودعت الناس لتجنب حفظ الأطعمة في الأكياس الورقية أو البلاستيكية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك