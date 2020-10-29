لوجيتك السويسرية تكشف عن فأرة لا سلكية بتصميم مريح

كشفت شركة لوجيتك السويسرية عن فأرة لاسلكية بتصميم مريح أطلقت عليها Ergo M575 Trackball.

وجاءت الفأرة الجديدة بتصميم مريح يدعم المستخدمين بشكل أفضل في مساحات العمل الصغيرة التي لا تتوافق مع الفأرة التقليدية التي تحتاج لمساحة أكبر، كما أنّه يدعم تجربة مريحة للمعصم بفضل تصميمها المائل للفأرة الذي يمنح اليد استقرار بشكل أفضل وطبيعي لا يؤدي لحدوث آلام في المعصم.

وتتميز هذه الفأرة بدعمها الاتصال عبر منفذ USB أو البلوتوث منخفض الطاقة، كما تدعم أجهزة الحاسوب، أجهزة الآيباد، أجهزة Mac.

وزودت لوجيتك الفأرة الجديدة ببطارية تجعلها تعمل لـ24 شهراً عند الاقتران بمستقبل لاسلكي.

وستحتوي الفأرة على كرة تتبع في الجزء الجانبي للفأرة لاستبدال كرة التتبع الموجودة في الجزء السلفي.

يذكر أنّ الشركة السويسرية ستطلق الفأرة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 50 دولارا أمريكيا.

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