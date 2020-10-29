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تطبيق ابل Clips لإنشاء مقاطع الفيديو يحصل على تحديث كبير – تعرف عليه!

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار التقنية
اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

أطلقت ابل رسمياً تحديثاً جديداً لتطبيق Clips الخاص بها المختص بإنشاء وتعديل مقاطع الفيديو لأجهزة الايفون والايباد، وفي هذا المقال سوف نستعرض أهم المزايا الجديدة في هذا التحديث.

التطبيق يحمل رقم Clips 3.0 وهو متاح الآن للتحميل من متجر الآب ستور ويوفر التحديث تصميماً جديداً للواجهة من أجل تسهيل الوصول إلى التأثيرات واستخدام كافة الأدوات المتاحة بشكل أيسر.

على الايباد، يمكن للمستخدم العمل على التطبيق في الوضع الأفقى، الشخبطة باستخدام قلم ابل، واستخدام لوحة اللمس أو الفأرة اللاسلكية.

يتيح أيضاً التحديث إنشاء مقاطع الفيديو بالأبعاد التي تريد سواء كانت أفقية أو رأسية. الأبعاد الرأسية تكون مناسبة لوضعها كحالة أو قصة Story على واتس اب أو إنستاغرام، بينما تكون الأبعاد الأفقية مناسبة أكثر للمشاركة على يوتيوب أو عرضها على أجهزة أكبر.

عند فتح التطبيق، سوف تكون الأبعاد الافتراضية للفيديو على الايفون هي الأبعاد الرأسية 16:9 بينما على الايباد ستكون الأبعاد الافتراضية هي الأبعاد الأفقية 4:3، ويمكنك تغيير ذلك.

أحد المزايا الجديدة في تحديث Clips الجديد موجهة تحديداً إلى هواتف ايفون 12 الجديدة من أجل الاستفادة من إمكانية تصوير الفيديو بتقنية HDR من أجل جعل الألوان أفضل والتباين أعلى.

ابل أيضاً قامت بإضافة المزيد من الملصقات والأشكال والموسيقى التصويرية داخل التطبيق والتي تعدل نفسها تلقائياً لتتناسب مع طول الفيديو.

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Apple Clips تطبيق Clips

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