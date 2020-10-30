الفيلم المصري “ستاشر” يظفر بالسعفة الذهبية لمهرجان “كان”

انتزع الفيلم المصري “ستاشر: أخشى أن أنسى وجهك” للمخرج المصري “سامح علاء” السعفة الذهبية لمسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان كان السينمائي الفرنسي في دورته المختصرة، حيث أجل المهرجان -في وقت سابق- دورته الثالثة والسبعين من شهر مايو إلى أكتوبر الجاري بسبب انتشار وباء كورونا مع اختصارها لثلاثة أيام.

وضمت مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان “كان” لهذا العام 11 فيلماً من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وكولومبيا والبرتغال واليونان وكندا ومنغوليا، إضافةً إلى مصر عبر الفيلم الفائز والحاصل على منح إنتاجية من مصر وفرنسا وبلجيكا ويجسد في 15 دقيقة حكاية “آدم” الذي يحاول العودة إلى حبيبته بعد فراق 82 يوماً فيخوض من أجل ذلك عديد التجارب ويواجه الكثير من المصاعب.

وكتبت نقابة المهن السينمائية المصرية بصفحتها الرسمية على فيس بوك -مساء الخميس- احتفاءً بهذا المنجز إنه: “انتصار للسينما القصيرة.. فوز فيلم ستاشر بالسعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي”.. حيث أنها المرة الأولى التي يفوز فيها فيلم مصري بالسعفة الذهبية في هذه المسابقة ولاقت المناسبة احتفاءً كبيراً في العاصمة المصرية القاهرة.

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