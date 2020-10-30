تقرير – إقبال كبير على هواتف ايفون 12 برو رغم إزالة الشاحن والسماعات!

إذا كنت تعتقد أن قرار إزالة الشاحن والسماعات السلكية من علبة الشراء الخاصة بهواتف ايفون 12 قد يؤثر سلباً على المبيعات، فربما تحتاج لأن تعيد النظر في هذا الرأي وفق الحقائق الجديدة التي يسردها تقرير أخير لصحيفة Digitimes.

عادة ما تكون النسخ الأرخص ذات المبيعات الأعلى من بين إصدارات الايفون لذا يتوقع أن تحقق إصدارات ايفون 12 ميني و ايفون 12 أعلى المبيعات.

التقرير المنشور مؤخراً على موقع Digitimes يفيد بأن هواتف ايفون 12 برو تشهد إقبالاً عالياً يتجاوز ما كانت تتوقعه ابل وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

هذا الأمر جعل ابل تزيد من طلبات المكونات الداخلة في تصنيعه ومنها خصيصاً مستشعر اللايدار في الكاميرات الخلفية والذي يعتمد على الليزر في تحديد العمق ورسم صور ثلاثية الأبعاد وتحسين التصوير وأشياء أخرى.

جدير بالذكر أن ابل أطلقت فقط حتى الآن هاتفين هما ايفون 12 و ايفون 12 برو بينما ينتظر إطلاق هاتفي ايفون 12 ميني و ايفون 12 برو ماكس خلال شهر نوفمبر.

برغم السخرية وموجة الانتقادات اللاذعة التي نالت من ابل جراء إزالة الشاحن والسماعات من علبة الشراء، إلا أن صداها لا يبدو أنه تجاوز صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وعندما يتعلق الأمر بقرار الشراء والترقية فهواتف الايفون عادة ما تكون خياراً أولياً للكثيرين وخاصة أولئك العملاء المخلصين لمنتجات ابل.

وكانت ابل قد أعلنت رسمياً عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، حيث حققت عائدات تزيد عن 64.7 مليار دولار في حين بلغت صافي الأرباح 12.7 مليار دولار، وابل كالعادة ماضية في طريقها ولم تتأثر بوباء كورونا ولا يبدو أن قراراتها الجريئة سوف تؤثر عليها سلباً مستقبلاً.