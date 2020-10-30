شاومي تزيح ابل وتصبح ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم!

وفقاً لمركز دراسات السوق الشهير IDC فقد استطاعت شاومي إزاحة ابل لتصبح هي ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم بينما تراجعت ابل للمركز الرابع وذلك عند حساب الحصة السوقية لكل شركة في الربع الثالث من العام الجاري.

سامسونج تربعت على عرش صناعة الهواتف الذكية وحققت نتائج إيجابية خلال الربع الثالث عززت بها موقعها في الصدارة، فقد شحنت سامسونج أكثر من 80 مليون هاتف وبلغت حصتها السوقية 22.7%.

في المركز الثاني، جاءت شركة هواوي التي لا تزال تعاني من تراجع لتصل حصتها السوقية إلى 15% بسبب الحظر الأمريكي.

المفاجأة كانت في المركز الثالث، حيث استطاعت شاومي تجاوز ابل محققة حصة سوقية أكثر من 13% وبمعدل نمو كبير مقارنة بذات الفترة العام الماضي.

خلال الربع الأخير من العام الجاري، قد تستطيع ابل استعادة المركز الثالث وربما التقدم أكثر من مركز بفضل إطلاق هواتف ايفون 12 الأربعة في الأسواق.

برغم إزالة الشاحن والسماعات السلكية من علبة الشراء في هواتف ايفون 12 إلا أن ذلك قد لا يؤثر كثيراً على قرار المستهلكين بالشراء، على العكس تماماً تشير الانطباعات الأولية إلى إقبال كبير على الشراء.

أما المراكز التالية، فقد كانت من نصيب الشركات الثلاثة التابعة للشركة الأم BBK وهم أوبو في المركز الخامس، فيفو في المركز السادس، ثم ريلمي في المركز السابع مححقة أكبر نسبة نمو سنوية من بين كافة الشركات.