فورد تقرر إطلاق EcoSport الجديدة كلياً

قررت شركة فورد إطلاق نموذج جديد من سيارات EcoSport الإقتصادية التي تعمل بنظامي دفع أمامي ورباعي وذلك لتعزيز مبيعات هذه السيارة كونها من بين أشهر سيارات الكروس أوفر الصغيرة في العالم وأكثرها مبيعاً بالقارة العجوز.

وأضافت الشركة عدة تعديلات على السيارة حيث حصلت هيكل كروس أنيق بطول 4 أمتار، عرضه 176 سم، وارتفاع 166 سم، المسافة بين محوري العجلات فيه 251 سم وزودت من الداخل بمقصورة تتسع لـ5 ركاب وواجهة قيادة تدعم نظام المولتيميديا وتتصل لاسلكياً مع الأجهزة.

وستتوفر السيارة بعدة محركات EcoBoost بسعة 1.0 ليتر وبسعة 1.5 ليتر وستعمل مع علب ميكانيكية 5 سرعات وأوتوماتيكية 6 سرعات بالإضافة الى أنظمة ABS للفرامل و وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

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