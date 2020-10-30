صناعة خاتم بأكبر عدد من الألماسات ليدخل الى موسوعة غينيس

صنع مؤسس شركة المجوهرات Hallmark Jewellers كوتي سريكانث خاتماً مرصع بـ7801 الماسة ليحقق رقماً قياسياً لأكبر عدد من الألماس المرصع في خاتم واحد ليدخل خاتم “The Divine – 7801 Brahma Vajra Kamalam”، موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وبدأ الصائغ في عملية تصميم الخاتم ورسمه على ورق عام 2018 وتم اختيار زهرة Brahma Kamalam كونها ترتبط بالتقاليد الثقافية الهندية حيث أن الأزهار تستخدم كقربان بالإضافة الى كونها تدل على جوهر النقاء.

وتحتوي القطعة على 6 طبقات و8 بتلات لكل طبقة من الطبقات الـ5 الأولى أما الطبقة الأخيرة فهي بـ6 بتلات و3 خيوط في الوسط وذلك وفق فيديو نشره موقع غيتيس للأرقام القياسية.

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