أسعار الاشتراك في نيتفلكس ترتفع رسميًا وسبوتيفاي تخطط للحاق بها

اليوم وبشكل مفاجئ أسعار الاشتراك في نيتفلكس ارتفعت رسميًا، صحيح أنها ارتفعت بنسبة منخفضة إلا أنه يظل ارفتاع مفاجئ، وكما نعلم جميعًا فالاشتراك في نيتفلكس يتوفر على ثلاث باقات مختلفة ولكل باقة منها جودة محددة للمشاهدة وبعض الشروط الأخرى، وارتفاع الأسعار قد تم على الباقتين الثانية والثالثة، بينما ظلّت الباقة الأولى -والرخيصة- كما هي.

أسعار الاشتراك في نيتفلكس بعد الارتفاع 2020

أشهر خطة اشتراك في نيتفلكس كما نعلم هي الخطة الثانية، وهي التي توفر لنا إمكانية مشاهدة المحتوى بدقة 720p على جهازين منفصلين، هذه الخطة قد ازداد سعرها من 12.99 دولار أمريكي وصولًا إلى 13.99 دولار أمريكي، أي بمقدار دولار أمريكي واحد.

أما الخطة الكبيرة والتي توفر المشاهدة بدقة 4K لأربع أجهزة في نفس الوقت فقد ارتفع سعرها من 15.99 دولار أمريكي وصولًا إلى 17.99 دولار أمريكي، أي بمقدار 2 دولار أمريكي، لتكون الأسعار حاليًا كما بالصورة التالية:

الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها على المستخدمين الجدد في الحال، بينما سيتم تطبيقها على المستخدمين المشتركين بالفعل بداية من الشهر المقبل، أو موعد الدفع المقبل بالنسبة لهم، وعندما سأل موقع The Verge نيتفلكس عن سبب زيادة السعر ردوا أنه بسبب زيادة الإيرادات والأرباح لتحسين إمكانية شراء وإنتاج أعمال فنية جديدة. الخبر الجيّد هو أن الخطة الأصغر والأرخص لم تتعرض لارتفاع السعر حتى الآن، وهي الخطة التي تأتي بسعر 8.99 دولار أمريكي وتوفر جودة SD فقط للمشاهدة على جهاز واحد فقط.

سبوتيفاي سترفع أسعار الاشتراك هي الأخرى

إلى جانب ما سبق، اليوم كان موعد توزيع الأرباح ربع السنوي في شركة سبوتيفاي، وأثناء هذا الاجتماع تم الإعلان عن زيادة كبيرة في عدد المستخدمين النشطين للخدمة، لكن بالرغم من ذلك فالشركة فشلت في تحقيق المزيد من الأرباح وهو ما أدى لهبوط في السهم بسبب هذه النتائج، لهذا أعلن المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للشركة David Ek عن أن سبوتيفاي سترفع أسعار الاشتراك قريبًا.

سبب رفع سعر الاشتراك ببساطة هو أن فعل هذا سيزيد من الأرباح والإيرادات دون الحاجة لزيادة المشتركين تدريجيًا، لأن كل مشترك سيدفع مبلغ إضافي، لكن حتى الآن لم توضح سبوتيفاي مقدار الزيادة، لكنه على الأغلب لن يزيد عن دولار أمريكي واحد.