هواوي تكشف عن موعد وصول تحديث EMUI 11 إلى 27 هاتف من هواتفها

نتائج هواوي انخفضت بشكل واضح مع مرور الوقت كما شاركناكم سابقًا، وهذا نظرًا للمشاكل غير المنتهية التي تواجهها العملاقة الصينية! إلا أن الشركة وطبقًا لمدير البرمجيات Wang Chenglu تخطط لإطلاق تحديث EMUI 11 المنتظر لأكثر من 35 جهاز في الفترة المقبلة وهو رقم ممتاز مقارنةً بشركات أندرويد بشكل عام، واليوم كشفت الشركة عن موعد الوصول للدفعات الأولى.

موعد وصول تحديث EMUI 11 إلى 27 هاتف من هواوي وأونور

أول الهواتف التي حصلت على التحديث هي الهواتف الرائدة والتي تضم سلسلتي ميت 30 وP40، وهو ما حدث في أكتوبر الماضي حيث تلقوا أول تحديث تجريبي ضمن هذا البرنامج، وفي الأيام المقبلة ستبدأ عشر هواتف أخرى في الحصول على نفس التحديث، يُذكر أن هذا التحديث لازال تجريبيًا Beta لكنه يعمل بشكل مثالي من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو مؤشر قوي على وصول النسخة النهائية قريبًا.

واجهة EMUI 11 مبنية على أندرويد 10 على عكس ما يوحي اسمها، لكن من المتوقع أن يتم تحديثها لاحقًا إلى أندرويد 11، لعل هواوي لم تركز مع الإصدار الجديد كثيرًا نظرًا لأنه في الأساس لا يضم إضافات جوهرية للنظام، من ناحية أخرى فالشركة وطبقًا لتقرير سابق تخطط في الأساس للانتقال إلى نظامها Harmony OS في أقرب وقت ممكن.

• واجهة EMUI 11 قد تكون الأخيرة قبل اعتماد هواوي بشكل كلي على Harmony

من الجدول السابق -والذي نشرته هواوي بشكل رسمي- يُمكنك أن تعرف كافة الأجهزة التي ستحصل على التحديث في الأسابيع المقبلة إلى جانب إمكانية معرفة الموعد من الأرقام المكتوبة في الجهة اليمنى من الجدول مع تجاهل العلامات الصينية بطبيعة الحال، والجدول قد توفّر بالصينية نظرًا لأن الشركة نشرته على هذا الشكل على شبكة التواصل الاجتماعي ويبو.