انستغرام يوفر ميزة جديدة تهم الكثير من المستخدمين

كشف القائمون على تطبيق انستغرام عن الميزة الجديدة التي ستضيف الفائدة لملايين من المستخدمين حيث سيتم إطالة مدة البث المباشر عبر التطبيق لتصبح 4 ساعات بدلاً من ساعة واحدة لمختلف بلدان العالم.

وستساعد هذه الخاصية الكثير من المستخدمين كونها تسمح بزيادة مدة ساعات البث وستستخدم لأغراض العمل أو الاجتماعات أو بث الفيديوهات المباشرة بهدف التعليم عن بعد وسيحفظ البث لمدة 30 يوماً كما هو الحال في القصص التي تختفي بعد 24 ساعة.

ويختبر القائمون منذ وقت خاصية اختفاء التعليقات المسيئة التي تزعج البعض وتجرح مشاعرهم مما يجعل تطبيق انستغرام الأنسب للجمهور وأكثر ملائمة لحصوله على العديد من التحسينات والتطويرات.

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