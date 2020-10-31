سامسونغ تطور نوع جديد من شاشات OLED الجديدة

كشف خبراء من سامسونغ و جامعة ستانفورد عن النوع الجديد من الشاشات التي تتمتع بكثافة بيكسلات تعادل 10 آلاف ppi أي (10000 بيكسل في البوصة الواحدة من الشاشة).

واستخدم في تطوير هذه الشاشات تقنيات خاصة تحتوي على عدة طبقات رقيقة جداً مصنوعة من الفضة ومن معدن عاكس للضوء مما يمنح الشاشة معدل سطوع أعلى ودقة في عرض الصور والفيديوهات.

ويتمكن المشاهد من ملاحظة البيكسلات في الشاشات الحالية ولكن في هذا النوع لن تستطيع العين البشرية ملاحظة البيكسلات وستتوفر تقنيات الواقع الإفتراضي والمعزز وتكون الصورة واقعية أكثر للأعين.

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