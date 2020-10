مجموعة “وولمارت” الأميركية العملاقة في مجال البيع بالتجزئة، أعادت أمس الجمعة، الأسلحة والذخائر إلى رفوف متاجرها، غداة قرار اتخذته بسحبها إثر تظاهرات عنيفة في فيلادلفيا، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رسالة للسلسة أن “الحوادث بقيت معزولة جغرافيا، وقد اتخذنا قرارا ببدء إعادة المنتجات إلى الرفوف”.

ويأتي هذا القرار قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية المزمع إجراؤها الثلاثاء.

وكانت تجمعات، إثر مقتل رجل أسود على يد شرطيين، تطورت إلى عمليات نهب، الأربعاء الماض، مما أدى إلى توقيفات عدة.

وأظهرت تسجيلات فيديو التقطتها وسائل إعلام محلية، قبل أيام، متجرا كبيرا من سلسلة “وولمارت” يتعرض للنهب في شمال مدينة فيلادلفيا.

وكما فعلت السلسلة، خلال الصيف الماضي، خلال تظاهرات أعقبت وفاة الأميركي جورج فلويد على يد الشرطة، قررت “وولمارت” نقل الأسلحة النارية والذخائر المباعة في ما يقرب من نصف متاجرها إلى نقاط آمنة حسب مانقلت قناة “الحرة”.

The post مجموعة «وولمارت» تُعيد الأسلحة إلى رفوف متاجرها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا