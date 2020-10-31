تعرف على أبرز 8 ألغاز حيّرت العالم ولم يتم حلّها حتى الآن

شهد العالم منذ قديم الأزل حوادث تاريخية عديدة، بعضها لم يتم حلّه حتى الآن، وحيّر العلماء وأصحاب الاختصاص.. إليكم أبرز ثمانية ألغاز حيّرت العالم ولم يتم حلّها حتى الآن:

“ماري سيليست”:

في السابع من نوفمبر من عام 1872 غادرت سفينة “ماري سيليست” من ولاية نيويورك الأمريكية، وعلى متنها القبطان “بريجز” وزوجته وابنته الصغيرة وطاقم مكوّن من ثمانية أفراد، وكان من المنتظر أن ترسو السفينة في إيطاليا، لكن لم تتم مشاهدتها مرة أخرى، وتم العثور بعد ذلك على السفينة في منتصف مضيق جبل طارق، ولم تظهر على السفينة أي دلائل لتعرضها لهجوم مثلًا، أمّا أفراد السفينة؛ فلم يُعثر عليهم ولم يتم حلّ لغز اختفائهم حتى الآن.

“أضواء مارفا”:

سلسلة من الأضواء مجهولة المصدر كانت تظهر باستمرار في مدينة “مارفا” في ولاية تكساس الأمريكية، خلال القرن الماضي، الأضواء بحجم كرة السلة وترتفع في الهواء على مستوى الكتف تقريبًا، وأحيانًا تتحرك بسرعة، ولم يتم حلّ لغز هذه الأضواء حتى الآن.

السفاح “جاك”:

قاتل متسلسل أرهب العاصمة البريطانية لندن خلال القرن الماضي، وأُخذ اسمه من رسالة يقال إنه أرسلها إلى صحيفة محلية، جرائمه كانت بشعة وكان يستهدف الفتيات ويمثل بأجسادهن، يُقال إنه كان يرسل رسالة إلى الشرطة قبل كل جريمة يرتكبها، لكن لم يتم العثور عليه على الإطلاق، وما زال اللغز لم يتم حلّه.

وحش بحيرة “لوكنس”: بحيرة في اسكتلندا، يقال إن فيها وحشًا ضخمًا، حيث انتشرت صور ومقاطع فيديو منذ عام 2007 لمخلوق غريب، والتقطته أيضًا أجهزة “السونار”، لكن الصور والبيانات ليست واضحة بما يكفي للتحقّق بشكل كامل من وجود هذا المخلوق، لكنه يبقى لغزًا حيّر الجميع.

انفجار “تونغوسكا“:

في عام 1908 هبطت كرة نارية ملتهبة من السماء، ودمرت مساحة تساوي نصف مساحة جزيرة “رود” في “سيبيريا”، يُقال إن الانفجار الذي حدث يُعادل أكثر من ألفي قنبلة ذرية مثل هيروشيما، ويعتقد العلماء أنه كان نيزكًا وبعضهم يعتقد أنها سفينة فضائية.

الجزيرة المفقودة:

في عام 1587 وصل 121 مستعمرًا، بقيادة جون وايت، إلى جزيرة “رونوك” في ولاية كارولينا الشمالية الحالية، وبعد تصاعد التوتر مع السكان الأصليين عاد “وايت” إلى إنجلترا لطلب الدعم، وعندما عاد بعد عدة سنوات كانت الجزيرة مهجورة ولا تظهر عليها أي علامات صراع، والسبب لا يزال مجهولًا.

همهمة “تاوس”: أصوات غريبة تشبه صوت محرك الديزل، تُسمع في عدد من الدول حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهرت هذه الهمهمة لأول مرة في مدينة “تاوس” المكسيكية في عام 1992، ورغم إجراء العديد من الدراسات حول هذه الأصوات؛ إلا أن مصدرهل لا زال يشكل لغزًا.

“أميليا إيرهارت”: أمريكية رائدة في عالم الطيران، أثناء محاولتها القيام برحلة حول العالم في عام ،1937 اختفت فوق وسط المحيط الهادي بالقرب من جزيرة “هاولاند”، وعلى الرغم من أن التقارير تشير إلى نفاد وقود الطائرة وتحطمها في البحر، إلا أن هناك شائعات حول اختفائها واختطافها من قبل اليابان، أو العمل كجاسوسة للمخابرات المركزية الأمريكية CIA ولا يزال اختفائها لغزًا حتى يومنا هذا.

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