فيديو – الوضع المظلم في فيسبوك يبدأ في الوصول لتطبيق الأندرويد

تطبيقات فيسبوك الرسمية مستمرة في التحسن واكتساب مميزات جديدة وهو ما نلاحظه بشكل مستمر سواء على iOS أو أندرويد، لكن تظل الميزة التي لم تصل بعض هي ميزة الوضع المظلم في فيسبوك، صحيح انها وصلت لتطبيق فيسبوك لايت ولنسخة المتصفح، إلا أنها لم تصل بعد للنسخة الرسمية، واليوم عرفنا أن الوضع المظلم في آخر مراحل التطوير، وأن فيسبوك فعليًا تقوم حاليًا باختباره بشكل موسّع عند عدد كبير من المستخدمين.

الوضع المظلم في فيسبوك يبدأ في الوصول لتطبيق أندرويد

قامت متخصصة الهندسة العكسية Jane Wong والمعروفة بتسريبها للخواص الجديدة في التطبيقات بمشاركة فيديو تم إعداده بالتعاون مع فيسبوك نفسها، من خلال هذا الفيديو تم استعراض الوضع المظلم بشكل كامل كما سيكون بالضبط في التطبيق في نسخته النهائية وذلك على حسابها على تويتر، وفيما يلي نشارككم الفيديو:

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙 You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP — Jane Manchun Wong (@wongmjane) ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠

تعاون Jane قد تم مع المتحدّث الرسمي لفيسبوك، وهو الذي أكد الخبر الجديد، وحسبما نعلم فالوضع المظلم سيبدأ في العمل بداية من النسخة التجريبية 295.0.0.26.119 وما بعدها من نسخ تجريبية أو نهائية، لكن بعض المستخدمين أكدوا أنهم وبالرغم من تحديثهم لهذا الإصدار إلا أنهم لم يحصلوا بعد على هذه الميزة.

خيارات الوضع المظلم ستظهر ضمن إعدادات التطبيق والخصوصية Settings & Privacy وعلى الأغلب فالتحديث سيصل أيضًا لمستخدمي iOS في نفس المدى الزمني، أيضًا فهذا الوضع سيكون متكاملًا مع إعدادات النظام بشكل عام، وهو ما يعني أنك وإن كنت تستخدم الوضع الليلي في هاتفك بنظام أندرويد 10 أو أحدث فسيتم تفعيل هذا الوضع تلقائيًا داخل التطبيق.

الآن يضم واتساب، إنستقرام، ماسنجر وأخيرًا فيسبوك الوضع الليلي، ولا شك أن فيسبوك تأخرت بشدة، لكن نتمنى أن يعمل الوضع الجديد بسلاسة وبلا مشاكل.

• الوضع المظلم في فيسبوك – مشاهدة القصص وتحميلها بشكل سرّي وقراءة الرسائل دون معرفة الطرف الآخر