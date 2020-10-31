عمرو دياب يحيي حفلا استثنائيا في ختام مهرجان الجونة

أحيا النجم المصري عمرو دياب حفلاً غنائياً بجمهور في ختام مهرجان الجونة وسط إجراءات احترازية مشددة للحماية من فيروس كورونا.

وقدّم النجم المصري خلال الحفلة باقة من الأغاني الرائعة التي ألهبت الحماس في قلوب الحضور كأماكن السهر برج الحوت، وياه، ويوم تلات، بالإضافة لأغنية الجو جميل التي قدمها كاملة لأول مرة.

وشهد الحفل تخلي “الهضبة” عن عادة رقص الجمهور حول المسرح بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أقيم مسرح خاص به، ووضع حواجز تبعده عن الجمهور والفنانين الآخرين.

كما تم طرد وسائل الإعلام بالكامل من الحفلة التزاماً بحصرية تصوير حفلات الهضبة لشركته ناي.

يذكر أنّ الحفل الغنائي شهد حضور مجموعة كبير من الفنانين مثل داليا البحيري، كندا علوش، ليلى علوي، شيرين رضا، رزان المغربي، وغيرهم.

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