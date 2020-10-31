منها تدلي الجفنان.. علامات على الإصابة بسرطان الرئة

أكدّ البروفيسور جورج سانتيس استشاري الطب النفسي في مستشفى لندن بريدج، وجود مجموعة من العلامات الدالة على الإصابة بسرطان الرئة أبرزها تدلي الجفنين.

وقال البروفيسور البريطاني إنّ تدلي الجفنين علامة من العلامات المبكرة على هذا المرض، والتي تساعد على علاجه في وقت مبكر قبل انتشاره في باقي أنحاء الجسم.

وبرر جورج سانتيس السبب بورم الرئة الذي يحرض الأعراض العصبية التي تضغط على الأعصاب في الجسم الأمر الذي يتسبب بتدلي الجفنين.

وأشار البروفيسور البريطاني إلى وجود عدة أعراض شائعة لسرطان الرئة كالسعال المتواصل لمدة 3 أسابيع، السعال المصحوب بالدم، تفاقم ضيق التنفس، ألم في الصدر وفقدان الوزن.

كما أكدّ وجود أعراض شديدة لسرطان الرئة تظهر على بعض المرضى كالصداع وآلام العظام.

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