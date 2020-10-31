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LG تطلق هاتفا متوسطا بكاميرا رباعية وشاشة Full HD+

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه LG K92 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 690 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف الجديد بشاشة IPS مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض Full HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 غيغابايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 تدعم الشحن السريع عبر منفذ USB-C، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 400 دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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