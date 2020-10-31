خوفا من عائلتها.. مراهقة تقتل رضيعها بطريقة بشعة

شهدت قرية فيرخ تولا الواقعة بالقرب من مدينة نوفوسيبيرسك في جنوب روسيا حادثةً مؤسفةً راح ضحيتها رضيعٌ بعمر ساعات.

حيث قامت مراهقة روسية لم تكشف هويتها بوضعه في الثلاجة بعد إنجابه خوفاً من ردة فعل عائلتها التي لم تكن تعلم بحملها.

وقالت مصادر روسية إنّ والدة المراهقة اتصلت بالإسعاف بعد معاناة ابنتها من آلامٍ في البطن، لكنّ الفتاة أبلغت المسعف بولادتها لطفلٍ في الليل، وقالت إنّها وضعته في الثلاجة خوفاً من ردة فعل عائلتها.

وعلى الفور قام المسعف بإبلاغ الشرطة التي توجهت لمنزل المراهقة، ووجدت الرضيع ميتاً في الثلاجة بعدما قضى فيها عدة ساعات.

من جهةٍ أخرى قال نادزيدا بولتينكو المحامي العام لحقوق الأطفال إنّ عائلة الطفلة لم تكن تعلم بحمل ابنتها، وأكدّ فتحهم تحقيقاً للكشف عن الملابسات الكاملة لوفاة الرضيع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية