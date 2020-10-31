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خوفا من عائلتها.. مراهقة تقتل رضيعها بطريقة بشعة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت قرية فيرخ تولا الواقعة بالقرب من مدينة نوفوسيبيرسك في جنوب روسيا حادثةً مؤسفةً راح ضحيتها رضيعٌ بعمر ساعات.

حيث قامت مراهقة روسية لم تكشف هويتها بوضعه في الثلاجة بعد إنجابه خوفاً من ردة فعل عائلتها التي لم تكن تعلم بحملها.

وقالت مصادر روسية إنّ والدة المراهقة اتصلت بالإسعاف بعد معاناة ابنتها من آلامٍ في البطن، لكنّ الفتاة أبلغت المسعف بولادتها لطفلٍ في الليل، وقالت إنّها وضعته في الثلاجة خوفاً من ردة فعل عائلتها.

وعلى الفور قام المسعف بإبلاغ الشرطة التي توجهت لمنزل المراهقة، ووجدت الرضيع ميتاً في الثلاجة بعدما قضى فيها عدة ساعات.

من جهةٍ أخرى قال نادزيدا بولتينكو المحامي العام لحقوق الأطفال إنّ عائلة الطفلة لم تكن تعلم بحمل ابنتها، وأكدّ فتحهم تحقيقاً للكشف عن الملابسات الكاملة لوفاة الرضيع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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