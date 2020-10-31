احتيال لا يخطر على البال من موظفين في اليانصيب

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 12 موظفاً سابقاً في شركة اليانصيب الوطنية ربحوا 24 مليون يورو عن طريق الغش في بطاقات “حك واربح”.

وقالت شرطة مكافحة الجرائم الإيطالية إنّ اللصوص اشتروا 4 تذاكر يانصيب فائزة في الفترة ما بين عام 2015 و2019 بعدما قاموا باختراق أنظمة الكمبيوتر الداخلية لمعرفة أماكن بيعها.

وأشارت الشرطة الإيطالية إلى أنّ قيمة التذاكر الأربعة وصلت لحوالي 24 مليون دولار أمريكي، حيث ربحت اثنتان منهما 5 ملايين يورو، في حين ربحت التذكرتان الأخيرتان أكثر من 7 ملايين يورو.

ووجهت الشرطة الإيطالية تهم السرقة، الاحتيال، اختراق أنظمة الكمبيوتر، والإتجار في سلع مسروقة للمتهمين.

من جهةٍ أخرى قال المتورطون في هذه القضية إنّهم حصلوا على هذه الأموال من أصدقاءٍ مقربين منهم ربحوا هذه الجوائز ومنحوهم أجزاءً منها.

يذكر أنّ قواعد شركة اليانصيب تمنع الموظفين من المشاركة في ألعاب اليانصيب وشراء بطاقاتها.

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