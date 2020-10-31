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احتيال لا يخطر على البال من موظفين في اليانصيب

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 12 موظفاً سابقاً في شركة اليانصيب الوطنية ربحوا 24 مليون يورو عن طريق الغش في بطاقات “حك واربح”.

وقالت شرطة مكافحة الجرائم الإيطالية إنّ اللصوص اشتروا 4 تذاكر يانصيب فائزة في الفترة ما بين عام 2015 و2019 بعدما قاموا باختراق أنظمة الكمبيوتر الداخلية لمعرفة أماكن بيعها.

وأشارت الشرطة الإيطالية إلى أنّ قيمة التذاكر الأربعة وصلت لحوالي 24 مليون دولار أمريكي، حيث ربحت اثنتان منهما 5 ملايين يورو، في حين ربحت التذكرتان الأخيرتان أكثر من 7 ملايين يورو.

ووجهت الشرطة الإيطالية تهم السرقة، الاحتيال، اختراق أنظمة الكمبيوتر، والإتجار في سلع مسروقة للمتهمين.

من جهةٍ أخرى قال المتورطون في هذه القضية إنّهم حصلوا على هذه الأموال من أصدقاءٍ مقربين منهم ربحوا هذه الجوائز ومنحوهم أجزاءً منها.

يذكر أنّ قواعد شركة اليانصيب تمنع الموظفين من المشاركة في ألعاب اليانصيب وشراء بطاقاتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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