فيفو تطلق هاتف من الفئة الفاخرة.. إليك مواصفاته

أعلنت شركة فيفو الصينية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة الفاخرة أطلقت عليه Vivo X51 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 756 ثماني النوى، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.56 بوصة ودقة عرض 2376*1080 بيكسل، ودقة عرض HDR10، ومعدل تنشيط 90 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، أما الجهة الخلفية للهاتف فستحتوي على 3 كاميرات تتميز الأولى بتتبع دائم للتركيز البؤري، ووضع ليلي خاص، والثانية بدقة 48 ميغا بيكسل، والثالثة بدقة 8 ميغا بيكسل.

ويدعم الجهاز الجديد نظام جيمبال الذي يعمل على معادلة الاهتزازات والحركة السريعة، مما يساعد على تجنب ظهور الصور الباهتة ومقاطع الفيديو المهتزة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغابايت، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 8 غيغابايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4315 مللي أمبير، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد إطلاق الهاتف الفاخر في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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