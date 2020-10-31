إنستغرام تحصل على ميزة جديدة ينتظرها الملايين

في إطار سعيها لتطوير منصة إنستغرام، قامت شركة فيسبوك الأمريكية بإضافة ميزة جديدة ينتظرها مستخدمو المنصة الشهيرة منذ مدة طويلة.

حيث قامت الشركة الأمريكية بزيادة مدة البث المباشر من ساعة واحدة إلى 4 ساعات للمستخدمين في كافة أنحاء العالم، بشرط عدم وجود شكاوى تتعلق بسياسة الاستخدام على حسابهم.

كما ستتيح فيس بوك للمستخدمين مشاهدة فيديوهات البث المباشر التي ينشرونها على إنستغرام لمدة 30 يوماً، بالإضافة لإمكانية تحميلها ونشرها على تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ زيادة مدة ساعات البث عبر التطبيق ستفيد العديد من الأشخاص، خاصةً أولئك الذين يستخدمون التطبيق لأغراض العمل، الاجتماعات، وبث محاضرات عن بعد.

وكان تطبيق إنستغرام قد شهد في الفترة الماضية إدخال مجموعة من الميزات الجديدة، بالإضافة لقيام إنستغرام باختبار ميزة إخفاء التعليقات المسيئة.

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