يوتيوب تحقق 5 مليار دولار من الإعلانات خلال الربع الثالث وجوجل تعود للنمو

كشفت شركة ألفا بت، عن نتائجها المالية للربع الثالث والتي أظهرت نمو في العائدات بنحو 14% مقارنة بالعام الماضي مدفوعة بأرباح يوتيوب التي بلغت عائداتها الإعلانية فقط 5 مليار دولار بالإضافة إلى إيرادات جوجل.

من هذا الرقم نفهم أن المعلنين الذين كانوا قد قاطعوا المنصة، عادوا إليها ولو جزئياً. لدى يوتيوب الآن أكثر من 30 مليون مشترك بخدمتها الموسيقية المدفوعة وإجمالاً 35 مليون مشترك.

كما أن خدمة تلفاز يوتيوب لديها 3 مليون مشترك، على الرغم من أن الخدمة رفعت رسومها في يونيو الماضي لكنها ما زالت تستقطب المشتركين.

بسبب أزمة كورونا والإغلاق العالمي زادت معدلات المشاهدة، كما أن بعض المقاطع حققت طفرة في المشاهدات مثل تعليم صناعة الكمامات والأقنعة الواقية في المنزل.

بالنظر إلى الأهم .. جوجل، فقد بلغت عائداتها الإعلانية أكثر من 37 مليار دولار بنمو نحو 3 مليار دولار عن السابق، ونمت عائدات يوتيوب الإعلانية 30%.

الخبر السار أن جوجل عادت لنمو إيراداتها بعد الربع السابق الذي عانت فيه من انخفاض بسبب كورونا ومقاطعة المعلنين. وبلغت عائدات جوجل الإجمالية (إعلانية وغير ذلك) نحو 46.2 مليار دولار بنحو نحو 6 مليارات عن السابق، والأرباح الصافية وصلت إلى 11.24 مليار دولار بنمو 3 مليار دولار عن السابق.

أما قطاعات جوجل الأخرى مثل الأجهزة ومتجر جوجل بلاي فقد حقق نمو في العائدات لتصل إلى 5.4 مليار دولار، وبالطبع القطاعات الأخرى مثل السيارات ذاتية القيادة ما زالت تحقق الخسائر وتجاوزت المليار دولار في ربع سنة، وهذا أمر متوقع.

في حين أن قطاع الحوسبة السحابية نمت عائداته لتفوق 3.4 مليار دولار وكذلك قطاع البحث لتفوق 26 مليار دولار، وكشفت جوجل أن لديها 235 مليون اجتماع يومي وأكثر من 7.5 مليار مكالمة فيديو تجري عبر خدمتها Meet.

المصدر: عالم التقنية

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