طالبة إيطالية تقدم أطروحة تخرج من وحي إصابتها بكورونا

استفادت طالبة الطب الإيطالية فيديريكا جريجوري من إصابتها بفيروس كورونا لتقوم بإعداد أطروحة التخرج الخاصة بها حول الفيروس التاجي.

وقدمت الطالبة البالغة من العمر 31 عاماً أطروحةً بعنوان متابعة قصيرة الأمد للمرضى المتعافين من فيروس كورونا.

وتحدثت طالبة الطب في جامعة فودجا الإيطالية في الأطروحة عن تجربتها الشخصية، وقامت بمناقشة بحثها من المنزل لمعاناتها من أعراض خفيفة من فيروس كورونا.

وقالت فيديريكا إنّها جمعت بيانات أطروحتها في الفترة الممتدة ما بين يوليو و13 أكتوبر الجاري، قبل أن تتوقف بعد اكتشاف إصابتها بالفيروس التاجي.

وركزت الطالبة في أطروحتها على الأعراض المستمرة لكورونا بعد 3 أشهر من الشفاء، كالضعف، قلة الطاقة، وأعراض الاكتئاب، واختتمت الأطروحة بالدراسة المصلية لتحليل وجود الأجسام المضادة لكورونا، وتحصين الأشخاص مناعياً ضد الفيروس.

يذكر أنّ عائلة فيديريكا تخضع حالياً للحجر الصحي المنزلي بعد إصابة جميع أفراد العائلة بأعراض خفيفة من كورونا باستثناء شقيقها الذي آثر الانتقال لشقة أخرى لتجنب العدوى.

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