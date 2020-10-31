مواد غذائية تحميك من كورونا احرص على تناولها

أكدّت خبيرة التغذية الروسية ايكاترينا بورليايفا وجود مواد غذائية تساعد على الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت رئيسة مركز الطعام الصحي والرياضي الروسي للاستشارات والتشخيصات إنّ تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن يساعد على الوقاية من فيروس كورونا.

وأوصت بتعزيز فيتامين A، C، D، E، B2، B6، وB16، حمض الفوليك، الحديد، السيلينيوم، والزنك خلال فصلي الخريف والشتاء.

وقالت الطبيبة الروسية إنّ الفيتامين D يعمل على إنتاج بروتينات مضادة للميكروبات في جهاز التنفس، مما يقلل من أعراض فيروس كورونا ويمنع تطورها.

في حين يعمل فيتامين E الموجود في زيت عباد الشمس والمكسرات على حماية الجسم من الأمراض المعدية.

أمّا الزنك والسيلينوم فيعملان على تشكيل استجابة مناعة كافية لمقاومة فيروس كورونا، ويمكن الحصول عليهما من اللبن، الجبن، وكبد الدجاج.

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