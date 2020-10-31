وفاة “أول جيمس بوند” في التاريخ

أعلنت هيئة الإذاعية البريطانية عن وفاة الفنان الأسكتلندي المخضرم شون كونري عن عمر يناهز 90 عاماً بعد صراع طويل مع أمراض الشيخوخة.

ويعد السير شون كونري أوّل ممثل لعب دور العميل البريطاني الشهير جميس بوند في التاريخ.

وكان النجم الراحل قد أعلن اعتزاله التمثيل في العام 2013 بسبب تقدمه في السّن بعد مشوار فني حافل قدّم خلاله مجموعة كبيرة من الأدوار الرائعة.

وشارك السير شون كونري في عددٍ كبيرٍ من الأفلام أبرزها أصبع الذهب، كرة الرعد، الدكتور نو، الوردة، مطاردة أكتوبر الحمراء، الصخرة، وغيرها من الأعمال التي خلّدت اسمه في سماء الفن السابع.

يذكر أنّ الفنان الراحل نال خلال مسيرته العديد من الجوائز أبرزها جائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم بعيداً عن اللمس، ووسام الفروسية البريطانية، بالإضافة لحوالي 30 جائزة أخرى.

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