طبيب روسي يكشف عوامل تُسبب «الصداع النصفي»

فاليري كوفايف، طبيب الأعصاب في المستشفى المركزي التابع بإدارة شؤون الرئاسة الروسية، كشف عن العوامل التي تسبب الصداع النصفي لدى الانسان.

وفي تصريحات لجريدة “أرغومينتي إي فاكتي” أمس السبت، أوضح كوفايف أن كل فرد قد يتأثر بعوامل خاصة به تسبب بإصابته بالصداع النصفي، وهو مرض كثيرا ما يأتي كرد لجسم الانسان على بعض الأغذية.

وأشار الخبير بهذا الصدد إلى أن ” المسببات الرئيسة للمرض هي الأنبذة جمع نبيذ الحمراء والفوارة، مضيفا أن الشوكولاتة من شأنها أن تسبب المرض هي الأخرى في بعض الأحيان، مع أن احتمال ذلك ضعيف نسبيا.

كما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن الخبير أن الجوع أيضا يمكنه أن يسبب الصداع النصفي في كثير من الحالات.

