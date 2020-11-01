كلًا من جوجل، مايكروسوفت وNVIDIA يتنافسون حاليًا بخدمات اللعب السحابي التي يقدموها، وكما نعلم فخدمة اللعب السحابي أو بث الألعاب هي خدمة تسمح لك بلعب الألعاب القوية والخاصة بمنصة الحاسب الشخصي مباشرةً من هاتفك الذكي أو من جهازك دون أن يتم استخدام قدراته في تشغيل اللعبة! أي أنها خدمات تتيح للجميع لعب أي لعبة مقابل اشتراك شهري! هذا كله في حين أن فيسبوك تطلق خدمة اللعب السحابي الجديدة مجانًا للاندرويد.

خدمة اللعب السحابي الجديدة من فيسبوك تأتي مجانًا

فيسبوك وبطبيعة الحال تريد قطة من هذه “الكيكة” وتريد أن تسيطر على حصة من سوق اللعب السحابي، لذلك قامت بإطلاق خدمتها مجانًا وهذا بشكل مؤقت بالطبع، هذا من ناحية، من ناحية أخرى فالمستخدمين يخافون من أي شيء مجاني تقدمه فيسبوك، لأن الشركة تريد أن تربح، وغالبًا ما يكون ربحها هذا من بيع بياناتك أو من سلوكيات مشابهة.

الألعاب ستتوفر من خلال موقع الويب الخاص بفيسبوك أو من خلال التطبيق، سواء تطبيق فيسبوك الرئيسي أو فيسبوك جيمنج، وبالطبع فهذه الألعاب لن تحتاج لأي تحميل، لكنها تحتاج اتصال إنترنت سريع.. الألعاب ستتضمن Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale, WWE SuperCard أي أنها ألعاب خفيفة جدًا وخاصة بالهواتف في الأصل.

خدمة اللعب السحابي الجديدة الخاصة بفيسبوك ستكون متاحة لنظام أندرويد فقط جنبًا إلى جنب مع نسخة الويب الرئيسية، إلا أنها لن تعمل على iOS بسبب سياسات أبل الجديدة والتي تمنع تطبيقات بث الألعاب أو الـCloud Gaming بشكل عام.

سيبدأ إطلاق الخاصية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية تباعًا حتى تنتشر في كافة الولايات والمناطق الرئيسية ولاحقًا سيبدأ توفرها عالميًا! لا شك أن هذه خطوة كبيرة بالنسبة لفيسبوك، لكن يجب أن تزوّد الشركة خدمتها بدعم لألعاب أقوى وخصوصًا ألعاب منصة الـPC.