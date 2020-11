الهند.. عملية نصب مُحكمة مصباح «علاء الدين» بـ41 ألف دولار

رجل وقع في فخ عملية نصب محكمة، ودفع مبلغا ضخما مقابل شراء “مصباح علاء الدين”، وذلك في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات الهندية اعتقلت رجلين بسبب عملية نصب بعشرات الآلاف من الدولارات، بحق طبيب اشترى منهما المصباح الأسطوري القتبس من روايات ألف ليلة وليلة.

وأقنع الرجلان طبيبا بأنهما يملكان المصباح، وأنه حقيقي ويساعد على استحضار الأرواح.

ودفع الطبيب أكثر من 41 ألف دولار للحصول على مصباح علاء الدين، قبل أن يكتشف الخدعة ويبلغ السلطات، وفقا مانقات شبكة “سكاي نيوز” عن موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وقال الطبيب: “أقنعني الرجلان بأن هذا المصباح به جني وأنه بالفعل مصباح علاء الدين، خلال إحدى زياراتي لعلاج أمهما المريضة”.

وأشار الطبيب المخدوع إلى أن شخصية علاء الدين ظهرت معهما في إحدى الزيارات، ليكتشف لاحقا أن الشخصية كانت أحد المحتالين مرتديا زي الشخصية الفلكلورية.

ونجح الرجلان بخداع الطبيب وإقناعه بأن المصباح سيجلب له الغنى والصحة والحظ الجيد، وهو ما دفعه لشرائه بمبلغ ضخم.

وقالت السلطات إن الرجلين متهمان بخداع عدد آخر من العائلات الهندية في عمليات نصب مختلفة.

