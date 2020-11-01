تحديث iOS 14.2 القادم – ما الذي ننتظره من ابل ؟

تحديث iOS 14.2 و أيضاً iPadOS 14.2 من التحديثات الفرعية المهمة القادمة لأجهزة الايفون والايباد على حد سواء، وقد تم إطلاق النسخة التجريبية النهائية منها للمطورين مما يعني أن التحديث سيتوفر خلال فترة قريبة.

ما الجديد الذي سيقدمه تحديث iOS 14.2 ؟

iOS 14.2 و iPadOS 14.2 تحديثان مهمان للغاية بالرغم من كونهما تحديثات فرعية. لا توجد إضافات كبيرة وضخمة، فالإضافات الكبيرة جاءت بالفعل مع إطلاق أنظمة iOS 14 و iPadOS 14.

الإضافات التي تقدمها تحديثات iOS 14.2 و iPadOS 14.2 صغيرة لكنها مهمة للغاية من أجل تحسين تجربة الاستخدام على الايفون والايباد، كذلك من أجل إصلاح بعض الأخطاء والمشاكل التي يعاني منها قطاع من المستخدمين خلال الآونة الأخيرة.

أبرز الإضافات في تحديث iOS 14.2 و iPadOS 14.2 :

أكثر من 100 وجه تعبيري جديد يضم مجموعة من الحيوانات، الأطعمة، تعبيرات الوجه، الأغراض اليومية، وغيرها.

8 خلفيات جديدة مع نسخة للوضع النهاري والليلي.

تطبيق المكبر Magnifier في ايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس سيكون له القدرة على التعرف على الناس في المشهد وتقدير بعدهم عن الكاميرا.

تحسين شحن سماعات AirPods حتى لا يقل العمر الافتراضي لها.

تنبيه جديد يظهر عندما يكون مستوى الصوت في السماعات أكثر مما يجب ومؤذي للأذن.

أهم الإصلاحات في تحديث iOS 14.2 و iPadOS 14.2 :

إصلاح مشكلة ظهور شاشة سوداء عند تشغيل الكاميرا.

إصلاح مشكلة ظهور التطبيقات بشكل عشوائي وغير منظم على الشاشة الرئيسية.

إصلاح مشكلة الضغط على لوحة المفاتيح عند إدخال كلمة المرور في شاشة القفل.

إصلاح مشكلة عدم ظهور الصور في ويدجت الصور على الشاشة الرئيسية.

إصلاح مشكلة تأثر التسجيلات الصوتية Voice Memo بالمكالمات الواردة.

إصلاح مشكلة الشاشة السوداء عند تشغيل تطبيق نتفلكس.

إصلاح مشكلة ظهور إشعار توفر تحديث جديد بصورة متكررة.

التحديث سوف يتوفر لأجهزة الايفون والايباد خلال أيام، ربما نهاية الأسبوع الجاري أو الاسبوع المقبل، كل ما عليك هو الانتظار وتنزيل التحديث عند توفره.