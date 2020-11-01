رينو تطلق سيارة مميزة ومواكبة للمتطلبات العصرية

أطلقت شركة رينو نموذج Megane الجديد لجعل السيارة أكثر تميزاً ومواكب للمتطلبات العصرية رغم أن هذا النوع يتحلى بشعبية واسعة في مختلف بلدان العالم.

وحصلت السيارة على شكل وهيكل انسيابي مميز عن السيارات الحديثة متوسطة الحجم مع التصميم المميز للمصابيح الأمامية والخلفية أما قمرة السيارة فحصلت على 5 مقاعد رياضية وواجهة قيادة تعمل باللمس وتستخدم خرائط تحديد المواقع.

وتحتوي السيارة على أنظمة متطورة مثل نظام تثبيت السرعة والفرامل التلقائية لتجنب الحوادث وستطرح بأكثر من نوع من المحركات منها TCe توربيني ومحركات هجينة.

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