فيسبوك يبدأ إطلاق الوضع الليلي Dark Mode للتطبيق على الايفون والأندرويد!

أخيراً وبعد طول انتظار بدأ فيسبوك إطلاق ميزة الوضع الليلي Dark Mode للتطببق الخاص به على أنظمة iOS و الأندرويد.

نحن هنا نتحدث عن ميزة الوضع الليلي في فيسبوك منذ شهور، وقد تأخر إطلاقها لأسباب غير معلومة حتى بات الأمر مثيراً للسخرية ثم الغضب من عدد كبير من مستخدمي التطبيق.

ميزة الوضع الليلي دخلت حيز التجربة في تطبيق فيسبوك الأساسي منذ شهر يونيو الماضي والآن بدأ فيسبوك في توفيرها على نطاق أوسع لمستخدمي التطبيق على الايفون والأندرويد.

اختصار الوضع الليلي Dark Mode في التطبيق موجود عند الضغط على خيار الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy وسوف تجده عندما يتاح في نسخة التطبيق الخاصة بك.

تأكد كذلك من تحميل آخر إصدار من فيسبوك من متجر جوجل بلاي أو الآب ستور.

عند الضغط على اختصار الوضع الليلي Dark Mode في تطبيق فيسبوك سوف تجد أمامك ثلاثة خيارات: التفعيل أو التعطيل أو بحسب الوضع العام للنظام.

الوضع الليلي Dark Mode موجود في المثير من التطبيقات منذ فترة طويلة وجميع التطبيقات التابعة لفيسبوك لديها الميزة بالفعل متذ فترة طويلة مثل إنستاغرام و فيسبوك و واتس اب والآن حان دور تطبيق فيسبوك الأساسي.

هل وصلك الوضع الليلي في تطبيق فيسبوك ؟