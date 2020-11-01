شركة OnePlus تكشف عن واحد من أفضل الهواتف لهذا العام

كشفت شركة OnePlus عن هاتف Nord N10 5G جديد مزود بتقنيات ممتازة لتطرحه بسعر مقبول، ودخلت المنافسة في سوق هواتف 5G ويأتي بشاشة IPS LCD بمقاس 6.49 بوصة، بدقة (2400/1080) بيكسل مضاد للصدمات والخدوش.

وحصل الجهاز على معالج Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G الحديث المطور وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تحزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وجاءت الكاميرا الأساسية فيه بأربع عدسات بدقة (64+8+5+2) ميغابيكسل، وتحتوي على عدسة للتصوير الفائق أما الكاميرا الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا