لماذا النباتيون أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟

قال أطباء روس إنّ الأشخاص النباتيين أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من الآخرين بسبب ضعف المناعة.

وبرر الأطباء السبب باحتواء اللحوم والمنتجات الحيوانية على مجموعة من الفيتامينات التي لا يمكن للجسم الحصول عليها في حال كان الشخص يتغذى على النبات فقط.

وقال الأطباء إنّ عدم الاستهلاك المنتظم للمواد الغنية بالبروتينات يؤدي إلى تدمير الخلايا، واختلال وظائف أعضاء الجسم، مما يرفع من احتمال الإصابة بالأمراض بشكل عام، وبفيروس كورونا بشكلٍ خاص.

وأكدّوا عدم القدرة على المحافظة على صحة جيدة في حال اقتصار النظام الغذائي على النباتات فقط.

يذكر أنّ النباتيين يركزون في غذائهم على الأطعمة النباتية، ويمتنعون عن تناول اللحوم، الأسماك، بالإضافة إلى المنتجات الحيوانية الأخرى.

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