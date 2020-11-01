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لصان يستخدمان “مصباح علاء الدين” بعملية نصب كوميدية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت ولاية أوتار براديش الهندية عملية نصب كان بطلها لصان استخدما مصباح علاء الدين للنصب على أحد الأطباء.

وقال الطبيب إنّ اللصين قدما لعلاج أمهما في عيادته، وقاما بإقناعه بأنّ المصباح السحري حقيقي ويستحضر الأرواح، وذلك من خلال إحضار رجل متنكر بثياب جني المصباح.

وبرر الطبيب شراء المصباح بهذا السعر برغبته في الغنى، ولسعيه لجلب الحظ الجيد.

وأكدّ الطبيب دفعه مبلغ 41 ألف دولار أمريكي للصّين مقابل الحصول على المصباح، قبل أن يكتشف الخدعة ويقوم بإبلاغ السلطات المحلية التي اعتقلت اللصّين.

يذكر أن السلطات الهندية أكدّت قيام اللصين بعمليات نصب أخرى على مجموعة كبيرة من العائلات الهندية خلال الفترة الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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