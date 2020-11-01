سمية الخشاب تشارك محمد رمضان بطولة مسلسل “موسى”

أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن مشاركتها في مسلسل موسى المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وعبّرت النجمة المصرية من خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية في إنستجرام عن سعادتها بالتواجد خلال الموسم الرمضاني القادم، واختتمت المنشور بهاشتاج ثقة في الله نجاح الذي يستخدمه النجم محمد رمضان.

وتفاعل عشاق سمية الخشاب مع الخبر بشكلٍ إيجابي، كما قامت الفنانة نادية الجندي بالتعليق على المنشور، وتمنت النجاح والتألق للنجمة المصرية.

ومسلسل موسى من تأليف السيناريست ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية أمثال محمد رمضان، صبري فواز، سمية الخشاب.

يذكر أنّ سمية الخشاب غابت عن الدراما المصرية منذ 3 أعوام، ويعد مسلسل الحلال آخر الأعمال التي قدمتها.

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