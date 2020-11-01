حادثة فريدة.. أمريكية تدلي بصوتها قبل ولادتها بلحظات

شهد أحد مراكز الاقتراع في أورلاندو الواقعة بولاية فلوريدا الأمريكية، حادثة فريدةً من نوعها، إذ تفاجأت المسؤولة عن المركز كارين بريسينيو جونزاليس بطلب رجلٍ نزل من سيارة أجرة، إذ طلب الرجل منحه ورقة اقتراع لزوجته الموجودة في السيارة، والتي دخلت مرحلة الولادة.

وقالت إنّ زوجته رفضت التوجه للمستشفى لوضع مولودها قبل أن تدلي بصوتها، وبالفعل ذهبت المسؤولة عن المركز للسيارة، وتأكدّت من بيانات الزوجة ومنحتها ورقة الاقتراع التي قامت بملئها وهي تعاني من آلام المخاض، قبل أن يقوم زوجها بنقلها للمستشفى.

من جانبها قالت موظفة المركز إيلين ديليز إنّ هذا الحدث غير المتوقع رسم البهجة والفرح على وجوه العاملين في المركز.

يذكر أن المسؤولة عن المركز كارين بريسينيو جونزاليس قررت زيارة المرأة بعد انتهاء الانتخابات من أجل الاطمئنان على صحتها.

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